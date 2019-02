Incendio e rami sui binari, ritardi anche di 13 ore dei treni

Ancora disagi al centro-sud per l’ondata di maltempo delle ultime ore, caratterizzata dal forte vento. La circolazione ferroviaria è in tilt fra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola. Alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore.

Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 è sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari. Un treno diretto a Roma Termini ha un ritardo di oltre 4 ore.

Ieri centinaia di alberi sono crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro persone sono morte nel Lazio. Nella Capitale, Colosseo e Foro Romano sono tornati aperti questa mattina dopo la chiusura disposta ieri pomeriggio. Resta chiuso invece il Palatino.