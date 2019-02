Corea Nord:treno di Kim verso il Vietnam

(ANSA) - PECHINO, 24 FEB - Il treno speciale del leader nordcoreano Kim Jong-un, dopo l'ingresso in Cina di ieri sera a Dandong, è stato visto nella città portuale di Tianjin, alle porte di Pechino, diretto verso sud per il secondo summit con il presidente americano Donald Trump, in Vietnam. Lo riporta l'agenzia Yonhap che indica, citando fonti anonime, alle 13:00 (le 6:00 in Italia) il passaggio a Tianjin, anticipato dai segnali sulla sicurezza rafforzata. La Kctv, la tv statale del Nord, ha riferito la partenza del leader, mentre il Rodong Sinmun del Partito dei Lavoratori ha dedicato all'evento la prima pagina con le foto della cerimonia di saluto sulla piattaforma della stazione di Pyongyang. A Hanoi, la città dove Kim e Trump si vedranno il 27 e il 28 febbraio, i media locali segnalano l'arrivo di un cargo della Air Koryo, la compagnia aerea nordcoreana, che ha trasportato agenti della sicurezza e veicoli ed è atterrato al Noi Bai International Airport.