Abu Mazen incontra Sisi a Sharm el-Sheik

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - Il presidente Abu Mazen ha incontrato a Sharm el-Sheikh Abdel-Fattah el-Sisi nell'ambito del primo primo vertice Lega Araba-Ue in corso nella città egiziana sul Mar Rosso. Nel corso della riunione - a cui hanno partecipato il segretario generale dell'Olp Saeb Erekat e i ministro degli esteri palestinese Riad al Maliki - si è parlato, secondo la Wafa, "degli ultimi sviluppi in Palestina e in medio Oriente".