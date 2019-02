Incendi in Corsica, alimentati dal vento

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Oltre 1.300 ettari di vegetazione sono stati inceneriti in Corsica da una trentina d'incendi scoppiati la scorsa notte e alimentati dal forte vento, secondo quanto riferisce Le Figaro. L'Alta Corsica è stata colpita più gravemente, con una ventina di incendi. Il più grande si è sprigionato a Calenzana, un centinaio di chilometri ad ovest di Bastia. Nella tarda mattinata di oggi non è ancora stato spento, dopo avere percorso circa 900 ettari. Fino ad ora non si registrano vittime, ma diverse decine di abitanti sono confinati nelle loro abitazioni. Il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha detto via Twitter che rinforzi aerei sono stati inviati per aiutare i circa 110 pompieri e gendarmi impegnati nelle operazioni. Secondo le autorità locali è atteso l'arrivo di due Canadair e due Tracker.