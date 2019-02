Haiti: presidente crea Comitato dialogo

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 24 FEB - Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, ha firmato a Port au Prince un decreto con cui ha ufficializzato la formazione di un Comitato di facilitazione del dialogo nazionale inter-haitiano con cui spera di frenare le gravi tensioni registratesi nel Paese nelle ultime settimane a causa della persistente crisi economica. Il Segretariato generale della Presidenza, riferisce il portale Haiti Libre, ha reso noto che il Comitato è formato da sette personalità, per lo più non conosciute dal pubblico, che si riunirà per la prima volta domani e che, in un periodo massimo di 15 giorni, getterà le basi per avviare, nel rispetto della Costituzione, un dialogo politico con le opposizioni. Tale dialogo, si dice poi, "dovrà servire, attraverso uno scambio di opinioni franco e sincero, alla formazione di un governo inclusivo capace di rispondere alle aspirazioni della popolazione".