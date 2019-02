Trump: "Il prossimo 4 luglio Omaggio all'America, sarà il più grande raduno della storia"

«Il più grande raduno della Storia»: così Donald Trump su Twitter parla dell’evento che si svolgerà il prossimo 4 luglio, festa dell’Indipendenza, a Washington davanti al Lincoln Memorial. «Segnate la data!», scrive il presidente americano spiegando che la manifestazione sarà chiamata «Omaggio all’America». Trump parla di fuochi d’artificio, spettacoli e - aggiunge - «un discorso dal vostro presidente preferito, io!».

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!