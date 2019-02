Si arrende dirottatore, prima ha sparato

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Si è arreso ed è stato arrestato il dirottatore del volo BG-147, decollato da Dacca e destinato a Dubai ma fermo all'aeroporto di Chittagong dopo un atterraggio di emergenza. Prima di arrendersi, dicono i media, avrebbe sparato a qualcuno dell'equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri evacuati, nessuno è rimasto ferito. L'aereo, all'atterraggio, è stato circondato dagli uomini della sicurezza bengalese. L'uomo armato, come si sospettava, è una persona con problemi mentali e preda di una grave depressione.