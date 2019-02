Nigeria: 27 morti in violenze

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nel travagliato voto di ieri in Nigeria, almeno 27 persone sono morte nelle violenze, comprese quelle dei terroristi islamici di Boko Haram: lo scrive The Election Network, un'agenzia giornalistica digitale che segue e monitora le elezioni in tutto il mondo, citato da Al Jazeera. Altri media portano il numero delle vittime a 35 e oltre. "Prima che le elezioni avessero luogo, abbiamo registrato almeno 251 morti legate alla campagna elettorale", ha rilevato Election Network, che rimprovera alle autorità nigeriane di aver fatto poco per contenere la violenza, raccomandando che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, anche per prevenire nuove, spontanei atti di rabbia e di violenza. Il popoloso Paese africano ieri ha votato per la presidenza della repubblica e per il rinnovo del parlamento.