Critica Salvini, insultata sul web

(ANSA) PAVIA, 24 FEB - Ha postato su Facebook un commento critico a Matteo Salvini, in relazione ad un intervento in Tv in cui il vicepremier e segretario della Lega spiegava la sua idea di integrazione. Tanto è bastato perché Martina Mondini, 25 anni, di Stradella (Pavia), un'educatrice che lavora nel centro di accoglienza del comune, venisse investita di offese via web. Insulti, anche a sfondo sessuale, che non hanno riguardato solo il suo commento su Salvini, ma anche lo stesso profilo Facebook della ragazza, dove Martina appare in foto con il suo fidanzato Slim Joe, un nigeriano di 32 anni. "Non capisco il perché di tanto odio - ha commentato Martina in relazione agli insulti ricevuti ricevuti via web -. Chi mi ha insultata dovrebbe conoscere il mio ragazzo, si renderebbe conto dell'assurdità del proprio pensiero". "Ero arrabbiata, ho scritto che Salvini prima di parlare di integrazione 'dovrebbe sciacquarsi la bocca'. Non ho insultato nessuno".