Regionali in Sardegna: exit-poll, testa a testa tra Solinas (centrodestra) e Zedda (Centrosinistra)

Elezioni regionali in Sardegna, dagli exit poll per la Rai del consorzio Opinio Italia, emerge un testa a testa, per la carica di presidente, tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (Centrosinistra): 36,5-40,5% e 35-39%. Il candidato dei 5 Stelle, Francesco Desogus è tra il 13,5-17,5%. Come coalizione, il centrodestra è al 42-46%, centrosinistra al 28-32%, M5S tra il 14-18%. Partiti: M5S 14,5-18,5%, Pd 12,5-16,5%, Lega 12-16%, Forza Italia 6-10%, Fratelli d'Italia 2-5%.

Lunedì mattina lo spoglio delle schede

Sono stati chiusi alle 22 i 1840 seggi elettorali delle otto circoscrizioni della Sardegna per le elezioni regionali. Le operazioni di spoglio inizieranno domani mattina, dalle 7. La proclamazione del vincitore è attesa nella tarda mattinata, mentre ci vorrà più tempo per conoscere i nomi dei 60 consiglieri regionali eletti. Il successore di Francesco Pigliaru (centrosinistra), che dopo cinque anni al governo della Regione ha deciso di non ricandidarsi, uscirà tra questi sette nomi: Francesco Desogus (M5s), Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Mauro Pili (Sardi liberi), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) e Vindice Lecis (Sinistra sarda). Non è previsto il ballottaggio, viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.