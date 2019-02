Spagna Paese più in salute al mondo

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - Stavolta la paella batte la pizza. E sì, perché secondo la classifica dell'agenzia Bloomberg sui Paesi più in salute al mondo la Spagna ha superato per la prima volta l'Italia, piazzandosi al primo posto e facendo scivolare al secondo il nostro Paese. La graduatoria riguarda le principali 169 economie mondiali e tiene conto di tutti quei fattori che contribuiscono complessivamente alla salute dell'uomo a partire dal cibo e dalle abitudini alimentari, ma anche le aspettative di vita, o i rischi legati al fumo o all'obesità, oppure ancora l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, e ancora le condizioni del sistema sanitario. Ebbene Madrid rispetto all'ultima classifica pubblicata nel 2017 è balzata di ben sei posizioni guadagnando il primato. Sul podio con Spagna e Italia l'Islanda, al terzo posto, mentre in quarta posizione sale di tre punto il Giappone. Motivo di consolazione per il nostro Paese è comunque aver staccato ancora di ben dieci posizioni i cugini francesi.