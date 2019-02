Venezuela:'120 militari hanno disertato'

(ANSA) - BOGOTA', 25 FEB - La vicepresidente colombiana, Marta Lucia Ramirez, ha dichiarato che sono più di 120 i militari venezuelani che si sono rifugiati in Colombia nelle ultime 24 ore, dopo gli scontri violenti alla frontiera fra i due Paesi per la consegna di aiuti umanitari internazionali per il Venezuela. "In una sola giornata, più di 120 ufficiali, sottoufficiali e soldati delle Forze Armate del Venezuela si sono messi agli ordini di Juan Guaidò, appoggiando la via costituzionale per sloggiare il dittatore che occupa abusivamente Miraflores", sede della presidenza a Caracas, ha detto Ramirez durante una visita di ispezione al confine di Cucuta con il presidente Ivan Duque La vicepresidente colombiana ha sottolineato che "è ormai evidente che i militari venezuelani hanno capito qual è la realtà, perché non hanno commesso tutti questi abusi che abbiamo visto ieri: lo hanno fatto i 'colectivos'", ossia i gruppi irregolari chavisti. (ANSA)