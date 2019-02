Fanno esplodere petardi, 3 minori feriti

(ANSA) - CAPRAIA FIORENTINA (FIRENZE), 25 FEB - Tre giovani, tutti minorenni, sono rimasti feriti in maniera non grave nello scoppio di alcuni petardi. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, a Capraia Fiorentina (Firenze), nell'Empolese. Secondo quanto appreso i tre avrebbero utilizzato una scatola di botti di Capodanno per inscenare una goliardata ma lo scoppio li ha investiti anche se in maniera non grave. Un boato è stato avvertito ad alcuni chilometri di distanza facendo temere una dinamica peggiore. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. I ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso di Empoli (Firenze) per accertamenti.