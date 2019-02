Cade albero su auto in centro, 2 feriti

(ANSA) - ROMA, 25 FEB -Un albero è caduto su tre auto a viale Mazzini, al centro di Roma. Due feriti gravi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dal 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Nella zona sarebbero stati segnalati altri alberi pericolanti. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle poste, che stati trasportati dal 118 in ospedale. Al momento la corsia è chiusa alla viabilità delle auto e al transito dei pedoni.