Regeni, Conte: "Da Al Sisi attenzione"

(ANSA) - SHARM EL-SHEIKH 25 FEB - Al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "abbiamo ribadito l'assoluta sensibilità del governo italiano e dell'opinione pubblica per una soluzione" del caso Giulio Regeni. "Al Sisi ha testimoniato la sua costante attenzione e il suo impegno perché questo caso abbia una soluzione". Lo afferma il premier Giuseppe Conte dopo il bilaterale con Al Sisi in Egitto, nel quale il caso Regeni è stato - sottolinea - "il primo tema toccato". "Credo che attraverso il dialogo costruttivo si possa arrivare ad una soluzione per la verità giudiziaria", aggiunge Conte.