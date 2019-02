Di Maio, per governo non cambia nulla

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Per il governo non cambia nulla". Così il vicepremier Luigi Di Maio commenta fuori da palazzo Chigi le prime indicazioni che arrivano dal voto in Sardegna. "Io non vedo nessun problema", ripete di Di Maio che commenta: "Ovviamente i dati ufficiali non ci sono ancora: ma noi siamo 'positivi' perché per la prima volta in Sardegna entriamo con consiglieri regionali".