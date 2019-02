Fi: Toti, lacrime e sorrisi coccodrillo

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - "Vedo tanti colleghi di Forza Italia esultare (per le primarie in Puglia, ndr). Ci sono le lacrime di coccodrillo ma anche i sorrisi di coccodrillo. Se si usassero di più le primarie anche il centrodestra avrebbe un baricentro migliore e sarebbe più facile tornare insieme al governo di questo paese". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti commentando le primarie in Puglia facendo riferimento a Forza Italia durante 'L'Aria che Tira' su La7. "Ieri Salvini era qui (a Recco, in Liguria, ndr) ma non ci siamo incontrati" perché ero a Sanremo e a Taggia per visite istituzionali - ha detto - ma devo dire che è stato chiaro: l'alleanza in Liguria è sana e è orgoglioso del lavoro che è stato fatto qui. In alcune regioni maggiore sintonia, è stato trovato un equilibrio di buon governo". Alla conduttrice Myrta Merlino che gli diceva "siete sempre un po' fermi a Berlusconi", Toti ha risposto: "Non siamo fermi a Berlusconi, siamo fermi a metodi, postulati e geometrie ormai inaccettabili".