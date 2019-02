Calenda, nel Pd non si parla di unità

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Giacomo, non faccio altro da mesi. Ma alle cose impossibili non è tenuto nessuno. Se si firma un manifesto per l'unità nella coerenza e poi ogni giorno lo si smonta con una dichiarazione vuol dire che di unità non si intende parlare seriamente". Così su twitter Carlo Calenda risponde ad un follower che lo esorta a riuscire a "trovare una base unica" degli europeisti del centro-sinistra perché "dall'altra parte del campo hanno in comune il fascismo".