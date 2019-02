Di Maio, entro domani novità importanti

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Andremo avanti con la riorganizzazione e tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per il Movimento". Così il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio che precisa: "Questa riorganizzazione non è una cosa per il M5s: servirà agli italiani perche noi siamo al governo ed abbiamo decine di istanze che arrivano dal territorio nazionale. La riorganizzazione ci aiuterà ad essere più capillare a rispondere alle esigenze dei cittadini".