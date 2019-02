(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Codice giallo per vento in Toscana per tutta la giornata di oggi. Lo ha emanato la Sala operativa unificata permanente della Regione per forti raffiche di Grecale. Per domani è attesa una generale attenuazione dei venti. Con oggi è il terzo giorno consecutivo di allerta per il vento nella regione.