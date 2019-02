Femminicidio: via tomba marito-mandante

(ANSA) - NUORO, 25 FEB - La salma di Dina Dore, la mamma di Gavoi uccisa il 26 marzo del 2008, ora riposa nella tomba di famiglia, vicino a suo padre Pietro, nel cimitero del paese barbaricino. Dopo 11 anni, la bara è stata spostata dal sepolcro della famiglia del marito di Dina, Francesco Rocca, il dentista che sta scontando in via definitiva l'ergastolo come mandante dell'omicidio della moglie, mentre un giovane del paese è stato condannato come autore materiale del delitto. Una traslazione voluta fortemente dai familiari di Dina e che è stata possibile solo dopo la sentenza della Cassazione nei confronti di Rocca. Si chiude così un percorso doloroso per la famiglia Dore. A Graziella, sorella della vittima, è stata affidata la piccola Elisabetta che oggi ha 11 anni. Ed è stata Graziella a battersi come una leonessa per far luce sull'omicidio della sorella. Dina Dore venne uccisa nel garage della casa familiare di Gavoi la sera del 26 marzo del 2008. Rocca per anni si è professato innocente.