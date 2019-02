Mondo di Mezzo: Alemanno condannato a sei anni

«Condanna in primo grado a 6 anni di reclusione con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta 'Mondo di Mezzò per l’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Roma sono andati oltre la richiesta del pm che aveva chiesto 5 anni di reclusione. Inoltre, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire sia Ama che Roma Capitale». Così su Fb la consigliera comunale M5S Annalisa Bernabei.

«Questa vicenda pone ancora una volta l’accento - scrive - su una delle bruttissime pagine della storia di questa città, in cui la Mafia ha fatto da padrona distruggendola. A prescindere da come si evolveranno i fatti nei successivi gradi di giudizio, mi preme ricordare ancora una volta a tutti quelli che si sentono in qualche modo addirittura «infastiditi» quando facciamo presente le condizioni in cui abbiamo trovato Roma quando ci siamo insediati, che questo è quello che abbiamo ereditato», conclude.

Gianni Alemanno è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, per due anni non potrà contrattare con la pubblica amministrazione. E’ quanto disposto dai giudici della II sezione penale. I magistrati hanno anche deciso l’interdizione legale per tutta la durata della pena. L'ex sindaco di Roma dovrà risarcire sia Ama che Roma Capitale ed è stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per la municipalizzata che per il Campidoglio. Ad Alemanno sono stati anche confiscati 298mila euro.