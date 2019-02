(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ci aspetta un bel lavoro, ma nessuna fiducia come qualcuno ha paventato, si votano gli emendamenti in Aula". Lo dice il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo commentando i tempi del Decretone che si prevede venga approvato entro mercoledì. "Siamo in attesa che vengano valutati i sub emendamenti e gli emendamenti del Governo. Quindi tempi tecnici per l'esame in commissione poi inizia la discussione generale in Aula e tra domani e mercoledì dovremo chiudere la partita. I sub emendamenti sono circa 90 a quelli presentati dal governo, gli emendamenti complessivamente sono più di mille".