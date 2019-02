(ANSAmed) - GAZA, 25 FEB - Il 30 marzo prossimo, nel primo anniversario dell'inizio della 'Grande Marcia del Ritorno' con cui la leadership politica di Gaza cerca di spezzare il blocco imposto alla Striscia, ''un milione di palestinesi'' marceranno verso il confine con Israele. L'annuncio e' giunto oggi dagli organizzatori delle manifestazioni che hanno chiesto fin d'ora a tutte le associazioni politiche e sociali locali di mobilitarsi al massimo per garantire il successo della iniziativa. Questa prova di forza, se si materializzera', avra' luogo in un momento molto critico per Israele, ossia nella imminenza delle elezioni politiche del 9 aprile.