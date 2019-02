Mercantile arenato. tre falle in scafo

(ANSA) - BARI, 25 FEB - Ci sono tre falle, che non interessano il serbatoio del carburante, nello scafo del mercantile turco arenato da sabato scorso a meno di 200 metri dalla spiaggia e spinto dalla mareggiata su uno dei frangiflutti. E' quanto accertato nel corso dell'ispezione che è stata fatta a bordo del cargo da Guardia costiera, vigili del fuoco e dagli esperti inviati dall'armatore turco. E' anche emerso che a causa delle falle, la sala macchine è allagata. L'elicottero della Guardia costiera ha fatto diverse ricognizioni accertando che non vi sono sversamenti in mare di sostanze inquinanti e gli esperti ritengono che al momento non vi siano rischi. Dal punto di vista strutturale, secondo gli esperti, la nave non presenta rischi immediati per la tenuta strutturale. E' adagiata su un fondale sabbioso e inclinata sulla fiancata sinistra. L'intervento più urgente resta quello di svuotare il serbatoio del carburante e, visto l'allagamento, liberare dall'acqua che si è mescolata a olii combustibili, la sala macchine.