Rientra da un viaggio in Australia e trova un pitone in una scarpa

Una turista scozzese tornata in patria da una vacanza in Australia ha trovato un baby pitone in una delle sue scarpe che teneva in valigia: è successo a Moira Boxall, riporta l’emittente nazionale australiana Abc, che si è accorta del piccolo rettile solo quando è tornata a casa, dopo un viaggio di 15.000 chilometri da Mackay in Queensland fino a Glasgow.

Il rettile, poi identificato come un piccolo pitone maculato (Antaresia maculosa), non è velenoso e viene spesso adottato come animale domestico in Australia.





Il genero e compagno di viaggio della donna, Paul Airlie, ha detto alla Abc che quando la signora Boxall ha aperto la valigia e ha visto l’animale ha pensato che fosse un giocattolo messo lì per scherzo.

Il rettile è stato poi affidato alla protezione animali ed ora in quarantena.