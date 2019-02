(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Fiamme nella notte in un canneto nei pressi di via Casal Bertone a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, è stato trovato il corpo di una persona e i resti di due baracche. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare la persona. Sulla vicenda indaga il commissariato Sant'Ippolito.