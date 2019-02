(ANSA) - ISTANBUL, 26 FEB - Blitz delle unità antiterrorismo della polizia turca all'alba di oggi a Istanbul contro una cellula del gruppo illegale di estrema sinistra Dhkp-c (Partito-Fronte di liberazione del popolo rivoluzionario). Le forze di sicurezza hanno arrestato sette ricercati nel quartiere di Okmeydani, sulla sponda europea della città, tra cui il presunto leader dell'organizzazione in Turchia. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Suleyman Soylu. Classificato come terrorista anche da Usa e Ue, il Dhkp-c è considerato responsabile di diversi attacchi, tra cui quello del 2013 all'ambasciata americana ad Ankara in cui rimase uccisa una guardia di sicurezza.