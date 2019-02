Buffagni, migliorare legittima difesa

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Bisogna discutere cosa c'è dentro. Va migliorata". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, a Circo Massimo, sulla legge per la legittima difesa. Quanto alla visita del ministro Salvini ad Angelo Peveri, l'imprenditore di Piacenza in carcere per aver sparato a un ladro, per Buffagni "la legittima difesa non ha nulla a che fare con quel caso, Peveri ha fatto una caccia illegale a dei ladri: si può legittimamente difendere sé stessi, ma non andare ad ammazzare uno, e lo hanno detto i giudici. Ho ricevuto due volte i ladri in casa, sono convinto che serva garantire certezza della pena per i ladri e queste persone devono sapere che rischiano a entrare a casa degli altri, ma io ho un bambino di un anno e mezzo e un'arma in casa non la metterei mai". "Non dobbiamo abbinare un problema che esiste con soluzioni che sono strumentali comunicativamente. La visita di Salvini non ha nulla a che fare con la legittima difesa", aggiunge.