Governo, Giacomoni (Fi),c'è patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Secondo voi il Conte che oggi promette tagli di tasse e opere pubbliche è lo stesso che presiede un governo che ha aumentato la pressione fiscale, bloccato la Tav e gli investimenti e preso in giro i risparmiatori truffati dalle banche?". Lo scrive su Linkedin Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro dell'Ufficio di Presidenza di Forza Italia. "Se la tassazione rimane invariata e diminuiscono le agevolazioni fiscali", fa notare Giacomoni, "vuol dire che aumentano le tasse, ma questo forse Conte non lo sa". "Sarebbe bene - prosegue il deputato di Forza Italia- che ci spiegassero anche perché in Aula hanno votato contro un ordine del giorno di Forza Italia, che impegnava formalmente il governo ad escludere l'introduzione di una patrimoniale. Vuol dire che già sono al lavoro per applicarla subito dopo le europee e magari arriverà anche un bel prelievo dai conti corrente sopra i 5000 euro".