(ANSA) - LONDRA, 26 FEB - Il governo britannico vuole "una Brexit concordata" con l'Ue, ma resta impegnato a "fare di un no deal un successo" se un'uscita senz'accordo si rivelasse alla fine necessaria. Lo ha detto ai Comuni la premier Theresa May, rifiutandosi di escludere a priori questa opzione fin da subito, nonostante l'apertura su un ipotetico rinvio "breve e limitato" della data d'uscita del 29 marzo. May ha peraltro riconosciuto le legittime preoccupazioni di chi guarda al tempo del negoziato che sta per scadere.