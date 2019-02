Il rabbino capo dell'Argentina aggredito e picchiato in casa

L’assalto al rabbino capo di Argentina Gabriel Davidovich, derubato e picchiato ieri nella sua casa di Buenos Aires insieme alla moglie, sta suscitando segno e proteste in Israele. Il premier Benyamin Netanyahu ha condannato il crimine sostenendo che «occorre impedire all’antisemitismo di sollevare la testa». «Faccio appello alla comunità internazionale - ha aggiunto - perché operi contro questo fenomeno». Davidovich - secondo i media israeliani - è stato ricoverato in condizioni gravi con la frattura di numerose costole e una lacerazione al polmone. Durante l’assalto - compiuto da almeno sette persone, secondo le stesse fonti - gli aggressori hanno rivendicato di sapere che Davidovich «era il rabbino capo degli ebrei argentini». Il ministro dell’educazione Naftali Bennett ha detto, facendo appello alla comunità internazionale, che «è tempo di agire. Quando basta, basta».

«Sappiamo che sei il rabbino capo della Amia» (Associazione di mutua assistenza israelita-argentina): sono queste le ultime parole ascoltate dal Gran Rabbino Gabriel Davidovich, prima di essere brutalmente colpito ieri da una banda di vari individui introdottisi nella sua casa di Buenos Aires. In un comunicato la stessa Amia ha indicato che l’attacco è avvenuto alle 2 della notte nella residenza che il massimo rappresentante del "Rabbinato superiore" occupa nel quartiere di Balvanera della zona di Once. I malviventi hanno agito con particolare brutalità nei suoi confronti, riferiscono i media argentini, causandogli gravi danni fisici prima di darsi alla fuga con oggetti preziosi e denaro. Insieme a lui si trovava la moglie che è stata legata, senza però essere maltrattata. Il religioso è ora ricoverato in un centro medico dove è curato per le importanti lesioni riportate, mentre il grave incidente è stato denunciato presso un commissariato di polizia che ha avviato le indagini. Nel suo comunicato la Amia esige «l'immediato e totale chiarimento dell’accaduto» e manifesta «la sua profonda preoccupazione per le frasi pronunciate dai delinquenti prima dell’attacco al Gran Rabbino».

Con gli stessi sentimenti l’aggressione è stata stigmatizzata anche dalla Delegazione delle associazioni israelite-argentine (Daia) che ha rivolto un appello alle «autorità competenti affinché indaghino su un caso che si inquadra negli episodi antisemiti che stanno avvenendo in vari Paesi europei, e che attentato contro la convivenza ed i valori democratici della società».

Davidovich è dal 2013 il massimo rappresentante del "Rabbinato superiore" operativo presso la Amia, ed è incaricato di sorvegliare il corretto compimento nella vita comunitaria delle leggi legate con le pratiche religiose previste dai testi sacri ebraici come la Torah.