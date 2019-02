Bezos filantropo Usa più generoso in '18

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, e' il stato il filantropo più generoso nel 2018, con 2 miliardi di dollari donati a 'buone cause' attraverso la sua Bezos Day One Fund, fondazione creata dalla moglie. E' quanto emerge dall'ultima Philanthropy 50 list, una classifica dei 50 maggiori donatori Usa compilata dal Chronicle of Philanthropy. La fondazione di Bezos sostiene organizzazioni non profit impegnate ad aiutare i senza tetto e i poveri, oltre a finanziare l'educazione prescolare nelle comunità a basso reddito. Dietro al patron di Amazon figurano l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, che ha donato 767 milioni di dollari per cause legate ad arte, educazione, ambiente, salute, e Pierre e Pam Omiday (Ebay), i quali hanno versato 392 milioni di dollari ad ong che promuovono la democrazia e l'impegno civile. La coppia ha battuto Marck Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, settimi con 213 milioni di dollari per varie cause.