(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - "I tecnici da me sentiti hanno detto che il personale del consorzio Arcale ha eseguito l'intervento di riparazione. Non credo ci sia bisogno di altre misure perché le casette sono state sistemate". Lo ha detto l'assessore regionale delle Marche alla protezione civile Angelo Sciapichetti rispondendo a un'interrogazione presentata dalla consigliera M5s Romina Pergolesi. L'esponente pentastellata ha ricordato i vari problemi insorti nelle Sae, l'ultimo a Villa Sant'Antonio di Visso dove, a causa del forte vento, la copertura catramata di un'abitazione si è quasi completamente tolta e il bastone di un'antenna tv ha causato danni alla parete di un bagno. "Tutti i giorni - ha precisato Sciapichetti - siamo in mezzo ai terremotati".