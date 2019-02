Scarcerato ex consigliere Eliseo Benalla

(ANSA) - PARIGI, 26 FEB - L'ex consigliere dell'Eliseo, Alexandre Benalla, e l'ex membro e dipendente del partito La Republique en Marche, Vincent Crase, sono stati liberati oggi dal giudice e rimarranno in libertà vigilata. Erano in carcere da una settimana proprio per aver violato le regole di una loro precedente libertà condizionale. Benalla e Crase sono sotto inchiesta dal 22 luglio scorso per gli atti di violenza commessi, al fianco della polizia, su alcuni studenti alla manifestazione del 1 maggio a Parigi. Nell'ambito dei vari rami dell'inchiesta, erano sottoposti a una restrizione della libertà che prevedeva il divieto di ogni contatto fra di loro. Il 31 gennaio, il sito online Mediapart aveva però diffuso registrazioni illegali di una conversazione fra i due risalente al 26 luglio.