Trump: 'Grazie Hanoi, folla e amore'

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - "Appena arrivato in Vietnam. Grazie a tutti per la grande accoglienza ad Hanoi. Folli enormi e tanto amore!": lo twitta il presidente americano Donald Trump dopo lo sbarco nella capitale vietnamita per il suo secondo vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Anche per il tycoon, così come per Kim Jong-un, è stato srotolato il tappeto rosso sistemando i soldati del picchetto d'onore da entrambi i lati. Trump ha salutato i funzionari vietnamiti e Usa giunti ad accoglierlo prima di salire sull'automobile blindata presidenziale per il trasferimento al JW Marriott, hotel nella parte ovest di Hanoi. "Diretto verso il Vietnam per il mio meeting con Kim Jong-un. In attesa di un meeting molto produttivo!", aveva scritto Trump su Twitter durante il viaggio per Hanoi.