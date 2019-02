Fiamme su nave cargo al largo Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Un incendio si è sviluppato nella sala macchine di una nave cargo che si trova circa 3 miglia al largo del porto di Chioggia (Venezia). Sul posto sono subito giunte in seguito all'allarme le imbarcazioni della Capitaneria di Porto e dei vigilil del fuoco. Non vi sono feriti ne' intossicati. Essendo finiti fuori uso i generatori, e mancando perciò energia per tutti i sistemi anti-incendio, il cargo è stato abbandonato, e i marinai dell'equipaggio sono stati portati in salvo a terra. La 'Hala B' è una portarinfuse di oltre 5mila tonnellate che trasporta legname, e batte bandiera del Belize. I pompieri sono stati gli ultimi ad abbandonare lo scafo. Ora le operazioni di spegnimento proseguono con gli idranti dei rimorchiatori del porto mandati in zona.