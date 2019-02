(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Maurizio Martina pensa ad una segreteria unitaria in caso di vittoria alle primarie di domenica, Roberto Giachetti la esclude. "Qui non c'è da dividere ma unire", sostiene Martina. "Se dovessi non vincere sto dentro il partito a fare una battaglia di minoranza perchè la mia posizione politica durante tutte queste primarie è distinta, differente e molto distante da quella di Martina", ribatte Giachetti.