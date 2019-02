Salvini ai sardi, "contate su di me"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Circa duecento persone fuori dal mercato di San Benedetto a Cagliari ad accogliere il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio si è sottoposto all'inevitabile tour de force di selfie e strette di mano. "Sono venuto qui per ringraziarvi con tutto il cuore - ha detto al megafono - contate su di me". Salvini ha poi girato tra i box del mercato circondato da fan e giornalisti. E ci sono stati spintoni e ressa per strappare una chiacchierata con il ministro. "Per me è una grande responsabilità", ha risposto a tutti. Il leader della Lega ha anche cercato di riportare alla calma una persona che stava litigando per un posto in prima fila. Tutto si è concluso con un abbraccio e una stretta di mano.