Ponte: 23/3 e 6/5 giù le pile 10 e 11

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Confermata la demolizione della pila 8, sul moncone ovest di ponte Morandi, il 9 marzo, tramite l'uso di esplosivo, e fissate per sabato 23 marzo e per lunedì 6 maggio le demolizioni delle pile 10 e 11, sulla parte est del viadotto. Così risulta da una relazione ambientale predisposta dalla struttura commissariale e da Rina Consulting sulla base del progetto esecutivo di demolizione della struttura crollata il 14 agosto scorso. Le date, piuttosto ravvicinate, fanno riferimento al cronoprogramma di cantiere. Nel documento si legge anche che il cantiere di demolizione di ponente dovrebbe chiudersi il 25 maggio, quello di levante il 25 giugno. Il cronoprogramma potrebbe variare a seconda delle esigenze di cantiere. La relazione ambientale servirà per valutare i potenziali impatti sull'ambiente derivati dalle attività di demolizione del viadotto Morandi.