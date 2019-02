(ANSAmed) - BEIRUT, 27 FEB - Più di 7mila civili hanno abbandonato le loro case nelle ultime tre settimane in seguito a raid aerei governativi nella Siria nord-occidentale, lo riferisce l'Onu in un comunicato diffuso nelle ultime ore sull'emergenza umanitaria in Siria. Secondo il rapporto dell'Onu, dal 1 al 21 febbraio scorsi 7.033 tra donne, bambini e uomini hanno abbandonato le loro case nel distretto di Khan Shaykhun, pesantemente bombardato dalle forze governative.