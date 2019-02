Nasce la 'control room' della Polizia

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Non ha ancora la tecnologia della situation room della Casa Bianca, dove l'allora presidente Obama seguì le fasi cruciali dell'assalto dei Navy Seals che portò all'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan. Ma dalla nuova 'control room' della Polizia il premier o il capo dello Stato, se lo volessero, potrebbero seguire in diretta l'arresto di un latitante ricercato da anni o vedere in tempo reale come viene gestita un'emergenza di ordine pubblico. La sala è stata inaugurata oggi al piano terra di una delle palazzine della Direzione centrale anticrimine (Dac) con l'obiettivo di mettere a fattor comune le risorse esistenti, immagini, banche dati, fascicoli d'indagine e analisi forensi, e farle dialogare. Chi sarà nella control room riceverà in diretta tutte le immagini a disposizione della Polizia: da quelle degli elicotteri a quelle dai telefonini degli agenti che hanno l'App del sistema Mercurio e potrà assistere come se fosse sulla scena del delitto ad un sopralluoghi della Scientifica.