Bimbo dimesso a Empoli: a Firenze lo operano d'urgenza

Un bambino di 7 anni, residente nell’Empolese, è stato operato d’urgenza alla testa all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stato dimesso, poche ore prima, dal pronto soccorso di Empoli. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 'Il Tirrenò che ha ricevuto la segnalazione del padre del bambino, da ieri tornato a casa dopo alcuni giorni di degenza.

Secondo il racconto dell’uomo, il bambino caduto durante una festa aveva perso conoscenza ed era stato accompagnato in ospedale a Empoli per accertamenti dove, però, è stato rimandato a casa nel giro di un’ora. Il padre tuttavia ha deciso di portarlo al Meyer di Firenze, dove sarebbe stato riscontrato un principio di emorragia al punto da richiedere un intervento chirurgico nottetempo.

Secondo l’Asl Toscana Centro, «nel caso specifico si è effettivamente verificata un’evoluzione e i genitori si sono rivolti all’Aoup Meyer». L’Asl in una nota, spiega che «il bambino era stato condotto dai genitori al pronto soccorso di Empoli sabato alle 19.18, e dopo pochi minuti, veniva visitato dal medico che non rilevava deficit neurologici e prescriveva un trattamento sintomatico. Il piccolo non veniva sottoposto a tomografia computerizzata perchè i protocolli nazionali indicano di valutare la gravità clinica del caso prima di esporre a rischio radiante i pazienti in età evolutiva. Alle 20.08 il bambino, in quel momento asintomatico, veniva dimesso».