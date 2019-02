A Chicago prima sindaca afro-americana

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Per la prima volta Chicago eleggerà una sindaca donna afro-americana. Qualunque sia il risultato del ballottaggio che si terrà in aprile, sarà una donna nera a salire sulla poltrona più alta della città di Obama. La sfida è infatti tra Lori Lightfoot e Toni Preckwinkle. Le due donne hanno battuto 12 candidati ma nessuna di loro ha superato la soglia del 50% per essere eletta al primo turno. Chicago ha avuto una sindaca donna in passato così come anche un primo cittadino di colore ma mai una donna afro-americana. "Chiunque di noi vinca - ha twittato la Lightfoot, tra le altre cosa la prima donna gay a candidarsi a sindaco - Chicago farà la storia il 2 aprile eleggendo il primo sindaco donna di colore. Era ora". Il sindaco uscente è Rahm Emanuel, ex capo del personale dell'allora presidente Barack Obama. Lo scorso settembre a sorpresa ha annunciato che non avrebbe cercato il terzo mandato.