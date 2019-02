Pakistan riapre parte spazio aereo

(ANSA) - ISLAMABAD, 27 FEB - Il Pakistan ha parzialmente riaperto lo spazio aereo ai voli passeggeri, chiuso dopo l'escalation delle tensioni con l'India sul Kashmir: lo riferisce l'Authority per l'Aviazione civile (CAA). "Lo spazio aereo pachistano è stato parzialmente riaperto - afferma l'Authority in un tweet - a cominciare dall'aeroporto internazionale Jinnah di Karachi". Nel tweet si forniscono poi le coordinate di due voli partiti dallo scalo alla volta di Dubai e Muscat, in Oman. La stessa CAA ha precisato che gli spazi aerei a nordest e a nordovest resteranno chiusi fino a nuovo ordine.