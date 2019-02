Usa, via libera a più controlli su armi

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - La Camera americana ha approvato un progetto di legge che impone controlli e verifiche per tutti gli acquisti di armi. La misura è stata approvata con 240 voti a favore e 190 contrari. Si tratta della prima iniziativa significativa sui controlli sulle armi che la camera approva in 25 anni, ovvero dal 1994. Nelle prossime ore la Camera a maggioranza democratica dovrebbe approvare anche un progetto che allunga da tre a 10 giorni il tempo a disposizione dell'Fbi per effettuare i controlli.