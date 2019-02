Multata app TikTok, raccolti dati bimbi

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Le autorità americane hanno comminato una sanzione da 5,7 milioni di dollari all'app Musical.ly, conosciuta con il nome di TikTok, per aver raccolto illegalmente nomi, email, indirizzi e foto di bambini sotto i 13 anni. Si tratta di una multa record per la violazione della legge sulla privacy per i bambini. La Federal Trade Commission afferma che TikTok ha 65 milioni di utenti negli Stati Uniti.