Trump: accordo importante ma no fretta

(ANSA) - PECHINO, 28 FEB - Donald Trump ha detto che "non c'è fretta" per la denuclearizzazione della Corea del Nord: nelle dichiarazioni iniziali del secondo faccia a faccia con il leader Kim Jong-un, il tycoon ha affermato che "la velocità non è così importante", mentre lo è "raggiungere il giusto accordo". "Apprezzo molto che non ci siano più test nucleari e di missili. Di nuovo, non ho fretta. Non vogliamo i test, noi abbiamo sviluppato qualcosa di veramente speciale su quello". Trump ha aggiunto di avere rispetto per "il generale Kim e il suo Paese".