(ANSA) - NEW DELHI, 28 FEB - L'esercito pachistano ha ripetutamente violato questa mattina all'alba il cessate il fuoco nella zona di Poonch, in Kashmir, lungo la cosiddetta linea di controllo, sul confine con l'India. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Ians. Per il settimo giorno consecutivo, i militari pachistani schierati sul confine hanno sparato colpi di mortaio e bombardato. Ufficiali dell'esercito indiano ha detto di avere risposto con forza ai colpi di mortaio. Tutte le scuole sono rimaste chiuse e gli abitanti dei villaggi della zona sono stati invitati a restare all'interno delle loro abitazioni.