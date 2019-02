Nicaragua: c'è 'road map' per dialogo

(ANSA) - MANAGUA, 28 FEB - Le delegazioni del governo e dell'opposizione si incontrano oggi in Nicaragua per un secondo giorno di dialogo con il proposito di definire una 'road map', ossia di una normativa che permetta di porre le basi per la costituzione di un vero e proprio tavolo negoziale per la pace e la riconciliazione nel Paese. Nell'incontro di ieri nella sede dell'Istituto Centroamericano de Administración de Empresas, a 15 chilometri dalla capitale, ha reso noto in una conferenza stampa il nunzio apostolico, Waldemar Stanislaw Sommertag, le parti hanno raggiunto un accordo su nove dei 12 punti proposti per la 'road map'. Non si sa per ora su cosa esista già un'intesa e su quali temi invece le delegazioni torneranno a riflettere. Secondo il quotidiano 'La Prensa', un punto di frizione è stata la proposta che in un futuro eventuale negoziato l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) svolga il ruolo di 'garante'. Tale ipotesi, sostiene il giornale, è stata esclusa dal governo.